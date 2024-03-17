عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيومان رايتس واتش تطالب بمعاقبة الاحتلال على تجويع الفلسطينيين

تجويع الفلسطينيين
تجويع الفلسطينيين

 

 

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن  تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وطالبت هيومان رايتس ووتش بقولها أنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تسليحها لتمتثل لأمر محكمة العدل بإيصال المساعدات.


وسبق أن اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب" وهي تهمة رفضها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها "كذبة"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.


وقال وقتها مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، إن السلطات الإسرائيلية "تحرم منذ أشهر سكان غزة عمدًا من الغذاء والماء، وتعرقل المساعدات الإنسانية عمدًا، وتدمر عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب والمياه والمنشآت ومرافق الصرف الصحي، وتجريف المناطق الزراعية على ما يبدو".

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف: ما حدث لـ أحمد رفعت فضيـ.حة

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟.. الإفتاء توصي بـ عملين

نفحات رمضانية فى مساجد أسوان طوال أيام الشهر الفضيل.. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا بالسحور؟

بسبب أحد الأندية| عدلي القيعي أمام المحاكم.. وما موقف الأهلي؟

قصة آية عصم الله بها النبي من الحسد.. أسرارها وكيفية الرقية والتحصين بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد حديث عزاء حبيبة الشماع| ووالدها يدخل في حالة انهيار.. ما صلة الفنان بها؟

طبيب يكشف وصفة للتخلص من البلغم في يوم واحد

بعد الإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين بالخارج.. كيف تستفيد من المبادرة؟

5 أخطاء احذروا من فعلها في حالات الحرائق

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ