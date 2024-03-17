هيومان رايتس واتش تطالب بمعاقبة الاحتلال على تجويع الفلسطينيين

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وطالبت هيومان رايتس ووتش بقولها أنه يجب فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تسليحها لتمتثل لأمر محكمة العدل بإيصال المساعدات.



وسبق أن اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب" وهي تهمة رفضها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها "كذبة"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.



وقال وقتها مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، إن السلطات الإسرائيلية "تحرم منذ أشهر سكان غزة عمدًا من الغذاء والماء، وتعرقل المساعدات الإنسانية عمدًا، وتدمر عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب والمياه والمنشآت ومرافق الصرف الصحي، وتجريف المناطق الزراعية على ما يبدو".