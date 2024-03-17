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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى أبو ضيف تنشر صورة من كواليس أعلى نسبة مشاهدة

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت سلمي في الصورة من كواليس مسلسل أعلي نسبة مشاهده وكتبت:"شيمو".

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، بدخول شيماء ( سلمى أبو ضيف) حفلة كاميليا   (هند عبد الحليم) لتبدأ الدخول لعالم التيك توكرز وتعرف تفاصيل حياتهم.

ويراقب على زوج شقيقتها آمال (اسلام ابراهيم) خط سير شيماء ( سلمى أبو ضيف ) ويذهب ورائها للحفل محاولا الدخول.

وتنتهي أحداث الحلقة برسالة تأتي لشيماء (سلمى أبو ضيف ) من رقم مجهول يقول لها فيها أنه يفضحها إذا لم تأتي له في الحال، وتذهب لتفاجئ بخالها بندق ( محمد فهيم) لم يموت.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يومياً علي قناة mbc  مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

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