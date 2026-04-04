ماجد المصري و بيومي فؤاد و محمد ثروت يقدمون واجب العزاء في والد حاتم صلاح

حرص الفنان ماجد المصري ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد محارب على تقديم واجب العزاء في والد الفنان حاتم صلاح، حيث تواجدا ضمن الحضور في مراسم العزاء لمواساة زميلهما في هذا المصاب الأليم.

وحرص نجوم الوسط الفني على تقديم العزاء لـحاتم صلاح، إذ توافد عدد من الفنانين منذ الساعات الأولى لتقديم التعازي، في مشهد إنساني يعكس قوة العلاقات بين أبناء الوسط الفني.

وظهر الحزن واضحًا على ملامح الحاضرين، فيما حرص ماجد المصري على التواجد لبعض الوقت إلى جانب حاتم صلاح، مقدمًا له كلمات الدعم والمواساة، كما عبّر أحمد محارب عن خالص تعازيه، متمنيًا للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

وشهد العزاء حضورًا ملحوظًا من نجوم الفن والإعلام، الذين أكدوا أن مثل هذه المواقف تُظهر الجانب الحقيقي للعلاقات الإنسانية، بعيدًا عن الأضواء والمنافسة الفنية.

ويُعد هذا الحضور اللافت تأكيدًا على مكانة حاتم صلاح بين زملائه، حيث حرص الكثيرون على الوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الصعب، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن والدعم داخل الوسط الفني.

واختتم الحضور مشاركتهم بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان، مؤكدين أن الدعم المعنوي في مثل هذه الأوقات يظل أحد أهم مصادر التخفيف عن أهل الفقيد.