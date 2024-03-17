وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. صور

استقبلت مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الدوائية السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ووفدًا رفيع المستوى من اتحادات الصناعات الإيطالية والمصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية.

وتهدف الزيارة إلى عرض التجارب الناجحة في مجال التعليم الفني ، واستعراض الإمكانيات التي توفرها المدرسة في هذا القطاع الحيوي.

كما تسعى الزيارة للحصول على الاعتماد الدولي من الاتحاد ، مما يعزز من مكانتها ويفتح آفاقًا جديدة للطلاب في سوق العمل الإيطالي.

وقد شملت الزيارة جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية والمعامل، حيث أُتيحت الفرصة للوفد لمشاهدة البيئة التعليمية المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة.

كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الوزارة والطلاب والمعلمين لمناقشة البرامج التعليمية والتدريبية والفرص التي تقدمها المدرسة لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الدوائية تمثل إحدى مشروعات المسئولية المجتمعية ضمن منظومة دعم التعليم الحكومي في مصر

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

ونصت البروتوكولات على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية أو بيت الخبرة الأكاديمي المكلف من خلاله باتخاذ ما يلزم لاعتماد المدرسة من خلال وَحْدَة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وتلتزم الوَحْدة بوضع معايير التقييم للطلاب، والتي يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان الامتحانات، وإدارة عملية التقييم.

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر

وفد من اتحاد الصناعات الإيطالية يزور مدرسة بنك مصر