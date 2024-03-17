عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: تسخير الجن فى أعمال بناء مسجد أو السرقة حرام

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه لا يستطيع أحد أبدا أن يرى الجن على هيئتها التى خلقها الله عليها، لافتا إلى أن البعض صور الجن على أن لديه “قرن ولسان طويل” وهذا غير صحيح.

علي جمعة: تسخير الجن فى أعمال بناء مسجد  أو السرقة حرام

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين" : "الإمام الشافعى يقول من ادعى أنه رأى الجن على خلقته ردت شهادته أمام القاضى لانه كذاب، وعنده خلل فى دماغه.. واتفق المسلمون على من ادعى رؤية الجن على خلقته فهو كذاب ، هناك طرق استجلاب الجن بحيث الاتصال بالجن ممكن اكلمه ويكلمني لكن لا يمكن اشوفه، ممكن تستجلب جن وتقوله مزنوق فى ١٠٠ ألف جنيه فيروح يسرقهم ويجيبهم، طيب ما فعلته حرام، لانى أخرجت الجن من خلقته التى خلقه الله من اجلها".  

وأضاف: "اللى يحط بدماغه أنه عاوز يتصل بالجن فإنه يكون خرج عن حد الحلال وارتكب جريمة ولو الجن تابعه يبقى وقعته سوداء، والاستعانة بالجن حرام ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. ربنا امرنا بعدم الاتصال به، لو قلت له تعالى ساعدني يا جن فى بناء مسجد وهو ساعدك يبقى حرام عليك وعليه".

هل يستطيع الجن أن يقـ.ـتل الإنسان؟ وأين يدفنون بعد موتهم؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة: الجن يتكاثر مثلنا وبعد موته لا يدفن

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مفاده هل الجن يمكن أن يموت الإنسان؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "لا يمكن طبعا وكان كيد الشيطان ضعيفا".

وسألت طفلة أخرى سؤالًا: هل الجن يتكاثر مثلنا، ورد عليها الشيخ علي جمعة قائلا: الجن يتكاثر ويتزاوج، وعنده ذرية"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "(أفتتخذونه وذريَّته أولياء من دونى وهم لكم عدو)".

ورد على سؤال أخر، حول أين يدفن الجن بعدما يموت؟، قائلا : الجن بعد ما يموت يتبخر، لأن جسمه من نار.

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

الجن نور الدين أين يدفن الجن بعدما يموت علي جمعة هل الجن يمكن أن يموت الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

61 مليار دولار جديدة تنعش مصر| مؤسسة دولية تفجر مفاجأة بشأن صفقات القاهرة.. تفاصيل

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

هل يستطيع الجن أن يقـ.ـتل الإنسان؟ وأين يدفنون بعد موتهم؟ علي جمعة يجيب

طفلة تسأل عن الجن العاشق.. وهل هو مُؤذٍ؟ | علي جمعة يرد

طفل يسأل: هل الأحجار الكريمة تمنع الجن؟.. علي جمعة: لها طاقة مريحة

ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي».. وبم اصطفى الله رمضان؟

ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس خلال الصيام؟.. الإفتاء توضح

فتاوى الصائمين| هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب مع وضع المكياج في رمضان؟

دعاء اليوم السابع من رمضان مستجاب.. اغتنمه بـ 11 كلمة حتى الغروب

قصة آية عصم الله بها النبي من الحسد.. أسرارها وكيفية الرقية والتحصين بها

ترشيحاتنا

عشيقة مسئول رشوة أسوان: أخدت فلوس العمولة وكنت عارفه أخليه يوافق إزاي.. فيديو

دفاع حبيبة الشماع: سنقاضي أي شخص يروج أكاذيب عنها| فيديو

ننشر مواعيد دخول المتاحف والمواقع الأثرية في شهر رمضان

مصر لا تبيع موانيها.. رد حاسم من وزير النقل أمام مجلس الشيوخ

السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان ضرورة العمل لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

رئيسة المفوضية الأوروبية: علاقاتنا مع مصر تزداد أهمية بمرور الوقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

ادعولي والنبي .. تفاصيل إصابة فريدة سيف النصر بعد نقلها للمستشفي

تريلا تدهس 160 سيارة على طريق سريع في إنجلترا.. فيديو مروع

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

فيديو

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

تراجع أسعار السلع.. سر سيطرة الحكومة على الأسواق والتخفيف عن المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ