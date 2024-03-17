هل يستطيع الجن أن يقـ.ـتل الإنسان؟ وأين يدفنون بعد موتهم؟ علي جمعة يجيب

“هل الجن يمكن أن يقتل الإنسان؟”، توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مفاده: “هل الجن يمكن أن يقتل الإنسان؟”.

هل الجن يمكن أن يقتل الإنسان؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم، الأحد: "لا يمكن طبعا وكان كيد الشيطان ضعيفا".

وسألت طفلة أخرى سؤال: “هل الجن يتكاثر مثلنا؟”، ورد عليها الشيخ علي جمعة قائلا: "الجن يتكاثر ويتزاوج، وعنده ذرية"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "أفتتخذونه وذريَّته أولياء من دونى وهم لكم عدو".

ورد على سؤال آخر: “أين يدفن الجن بعد ما يموت؟”، قائلا إن الجن بعد ما يموت يتبخر، لأن جسمه من نار.

هل الأحجار الكريمة تمنع الجن؟

توجه طفل بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وهو: “هل الأحجار الكريمة تحمى من الجن؟”.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "الأحجار الكريمة قال بعض العلماء إنهم وجدوا لها طاقة سواء سلبية أو إيجابية، ولما ينعكس عليها ضوء الشمس أو القمر بتعمل أمواج بتريح الإنسان وملهاش علاقة بصد الجن".

وأوضح: "الجن مخلوق غير مرئي ومنهم المؤذى والمؤمن والكافر".

ما هو الجن العاشق وهل هو مؤذٍ؟

كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طفلة: “ما هو الجن العاشق وهل هو مؤذٍ؟”.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "مفيش حاجة اسمها الجن العاشق، ده خيال تصوره الناس، لما واحدة يكون عندها حالة نفسية ومش عاوزة تتجوز تلاقيهم يقولك دى عليها جن عاشق وده كلام فاضى".

وأوضح: "مفيش حاجة فى الشريعة بتقول في جن عاشق، ده خيال ناس لحالة نفسية تحتاج إلى العلاج".

برنامج “نور الدين” يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة، من أمثلة “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟”، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة، ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.