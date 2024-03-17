طفل يسأل: هل الأحجار الكريمة تمنع الجن؟.. علي جمعة: لها طاقة مريحة

توجه طفل بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، هل الأحجار الكريمة تحمى من الجن؟

طفل يسأل: هل الأحجار الكريمة تمنع الجن؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاحد: "الاحجار الكريمة قال بعض العلماء إنهم وجدوا لها طاقة سواء سلبية او إيجابية، ولما بينعكس عليها ضوء الشمس أو القمر بتعمل أمواج بتريح الانسان وملهاش علاقة بصد الجن".

وأوضح: "الجن مخلوق غير مرئي ومنهم المؤذى والمؤمن والكافر".

حكم عمليات تجميل الرموش والحواجب والفلاير؟

توجهت سيدة بسؤال الى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول إن عمليات التجميل فى الحواجب والرموش والفلير، حرام من باب الغش والتدليس وهذه العمليات انتشرت بشكل كبير، فما الحكم الآن؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، الجمعة الماضية: "الأمؤ الواقع لا يفرض علينا الاحكام، فى جانب نفسى طيب البنت بتعمل كده اذا كانت متزوجة يبقى باذن زوجها تعمل اللى تعمله، لكن لو مش متزوجة يشوفها الولد يقولك دى على قدر من الجمال، وتطلع على عكس الحقيقة ومجرد ما تغسل وشها تطلع اخويا حنفي، وده بسبب لها ألم كبير".

وأوضح: "لازم ناخذ بالنا من ان الشريعة لما منعت وكلفت كام الفصد منها سعادة الدارين، وممكن نتربي على غير هذه ونعرف ان الانوثة فى حد ذاتها جمال، وبلاش نزود فيها بشهوة التجميل العابرة، وممكن نتربي على تصرفات غيرها ونلتزم بالحدود التى أمرنا الله بها يعنى هنمسك كل واحدة وهنمنعها من سعادة التغيير والتبديل التى وراها نوع من المكاسب".

زوج هدد زوجته لارغامها على عملية تجميل؟.. على جمعة يرد

توجهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم طلب الزوج من زوجته عمل عملية تجميل لتزويد بعد المناطق لكنها رفضت فهددها بالطلاق؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، أمس السبت: "خلاص تشوف امرها توازن ما بين الطلاق وانها تستجيب، ومعلهاش وزر".

وأوضح: "في ستات بتعند لمجرد العند، طيب هنرغمها على حاجة هى مش عاوزها، لو فى طلاق يبقى فى حكمة".