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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلع من الجمال.. علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

حلقة من برنامج نور
حلقة من برنامج نور الدين

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية حرمت على المرأة حلق شعرها بخلاف الرجل الذي أباحت له ذلك.

وأضاف علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا على فضائية "أون"، ردا على سؤال: ما حكم زرع الشعر للرجل؟ أن شعر المرأة مسألة مهمة للغاية أما عند الرجل فليس مسألة بنفس الأهمية، منوها بأن الصلع جزء من الجمال عند الرجل.

وتابع: من رزقه الله بالشعر فليكرم شعره ويتعهده كما كان يفعل النبي، منوها بأن إكرام الشعر من السنة ومن الجمال، وإنما لا يصل الأمر إلى أنه يصل إلى مرحلة زرع الشعر.

وأوضح، أن من زرع شعره فلا يزيله فمن زرع زرع ومن لم يزرع فلا داعي لذلك.

علي جمعة الرجل زرع الشعر الصلع

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الصلع من الجمال.. علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

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