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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود ولم يبق أمامه سوى «خيارات صعبة»

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت مراسلة الشئون السياسية لصحيفة "معاريف" العبرية، آنا براسكي، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصل إلى طريق مسدود، ولم يبق أمام سوى خيارات صعبة، لافتة إلى أن الخطأ الفادح قد يؤدي إلى انتخابات إسرائيلية مبكرة.

وأشارت براسكي إلى الإنذار الذي وجهه رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، والذي هدد فيه بأنه إذا لم ينضم إلى حكومة الحرب فإنه سيتقاعد.

وقالت إن إنذار ساعر حقيقي لأنه يرى مزايا واضحة في عضوية الحكومة، إذا حصل عليها ولكن أيضا في التقاعد من الحكومة.

وأضافت: "في حال خروج ساعر وحزبه إلى المعارضة، فإنهم سيحصلون على وضع يسمح لهم بمهاجمة الحكومة من اليمين وتعزيز أنفسهم للانتخابات المقبلة".

وأوضحت أن الأزمة الحقيقية التي تهدد نتنياهو وحكومته ليس مع جانتس، بل مع الوزيرين بن جفير وسموتريتش، شريكي نتنياهو المهمين في الائتلاف.

وأكدت أنه في حال إضافة ساعر إلى حكومة الحرب، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى خلق مفارقة كبيرة، حيث إن القائمة التي حصلت على 14 مقعدا في الانتخابات، غير ممثلة على الإطلاق في حكومة الحرب، في حين أن قائمة جانتس حاليا - مع 8 مقاعد فقط، لديها ممثلين في الحكومة والآن أيضا القائمة مع 4 مقاعد لجدعون ساعر ستحصل على مكان هناك.

وتابعت: "تركيبة الحكومة في البداية بدت معقولة من وجهة نظر عامة بسبب حقيقة أن جانتس وآيزنكوت كانا رئيسين سابقين للأركان، الآن، مع إضافة ساعر، سيُنظر إليها بوضوح على أنها تنحية بن جفيروسموتريتش على خلفية الضغوط الخارجية، لذلك يواجه نتنياهو خيارا قاسيا، مع احتمال حقيقي لأزمة ائتلافية".

وبينت: "إذا تم إضافة الوزيرين بن جفير وسموتريتش، إلى جانب ساعر، إلى حكومة الحرب، فإن هذا سيحل معضلة جانتس، فبينما يتوقع جمهوره أن يبتلع معسكر الدولة ضم ساعر والبقاء في الحكومة، فمن الواضح أن إضافة بن جفير وسموتريتش ستمنح جانتس القضية الذهبية للاستقالة من الحكومة بدعم ساحق، والأكثر من ذلك على خلفية التوترات الخطيرة في العلاقات مع الإدارة الأمريكية".

واستطردت: "إن آخر ما يهم بنيامين نتنياهو الآن هو تقاعد بيني جانتس من الحكومة على خلفية إضافة بن جفير وسموتريتش إلى الحكومة، وهي التي يمكن أن تكون بمثابة مشعل مثالي لموجة احتجاجية ضخمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وختمت: "يفهم نتنياهو أن هذه المرة بن جفير وسموتريتش لن يبتلعوا على الأرجح خطوة الانضمام، والافتراض هو أن خروج سموتريتش وبن جفير من الحكومة سيكون بداية العد التنازلي نحو حل الكنيست وإجراء الانتخابات مبكرة".

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