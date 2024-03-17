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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بإعلان وزارة الشباب والرياضة

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية بإعلان وزارة  الشباب والرياضة وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة بطاطس أند زلابيا
الوظائف المطلوبة

مدير مطعم | خبرة من 3 - 5 سنوات مجال المطاعم - مؤهل عالي.

سائق درجة ثالثة مهنية.

مكان العمل

أوضحت شركة بطاطس أند زلابيا عن توافر الوظائف السابقة بالقاهرة.

شروط الوظائف

- موقف واضح من التجنيد.

- التفرغ التام.

- الحد الأقصى للسن لوظيفة مدير مطعم 35 سنة.

- الحد الأقصى للسن لوظيفة سائق 40 سنة.

المميزات والحقوق

- تأمين ضد الحوادث.

- برامج تدريبية مستمرة لرفع الكفاءة.

- فرص حقيقية للترقي للمتميزين.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- رواتب مجزية.

- وقت إضافي.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- تأمين على الحياة

 

شركة راية
الوظيفة المطلوبة ومكان العمل
أعلنت شركة راية إلى حاجتها للتعيين موظف خدمة عملاء «قطاع البنوك»، بالجيزة.

شروط الوظيفة

- موقف واضح من التجنيد.

- التفرغ التام.

- مؤهل عالي.

- الحد الأقصى للسن 29 سنة.

المميزات والحقوق

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر.

- الراتب الإجمالي: من 4000 جنيه إلى 7000 جنيه.

 

شركة كانستارز للأمن
الوظيفة المطلوبة

اشارت شركة كانستارز للأمن إلى حاجتها للتعين أفراد أمن إداري.

شروط الوظيفة

- سن المتقدم من 20 عاما حتى 55 عاما.

- يجيد القراءة والكتابة.

- مؤهل عالي ومتوسط وإعدادية.

المميزات والحقوق

- ترقيات وحوافز.

- يونيفورم مجانا.

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

 

شركة 8x
أعلنت شركة 8x إلى حاجتها للتعيين مسئول مبيعات.

شروط الوظيفة

- سن المتقدم حتى 30 عاما.

- يمتلك مهارات التواصل ومهارات البيع.

- مؤهل عالي فقط.

- جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

المميزات والحقوق

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- بدل مواصلات.

- العمل بداخل الشركة.

 

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