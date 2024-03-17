مدرب اتحاد جدة: هدفنا التتويج بكأس السوبر هذا الموسم

أكد مدرب فريق اتحاد جدة، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أن هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو التتويج بكأس السوبر السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاءت تصريحات جاياردو بعد فوز اتحاد جدة على الفتح بنتيجة 4-2 في الجولة 24 من الدوري السعودي، وذلك بعد أيام من الخروج من دوري أبطال آسيا.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات جاياردو، حيث أشار إلى أن الفريق يهدف إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري، والسعي نحو تحقيق البطولات الوطنية مثل كأس السوبر وكأس الملك.

وأعرب جاياردو عن سعادته بأداء الفريق والفوز على الفتح، مشيرًا إلى أن استقبال الأهداف جزء من كرة القدم ولا يتحمله خط الدفاع فقط.