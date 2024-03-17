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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك عاجل من البرلمان.. عقوبات رادعة لحائزي الصواريخ والبومب في رمضان

الألعاب النارية
الألعاب النارية

تقدمت النائبة أمل رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل للدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية أخيرا بشكل ملحوظ ومخيف في الشوارع.

أوضحت عضو مجلس النواب أمل رزق الله أنه في شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد نرى بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية بمختلف أنواعها، وتعود أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار في تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.

أشارت إلى أن الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، تشكل خطرا وضررا كبيرا، حيث أنها تسببت في عدد كبير من الأحيان في إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، كما أن أغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال.

عقوبة حيازة الألعاب النارية في رمضان 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

النائبة أمل رزق الله الالعاب النارية ظاهرة الألعاب النارية رمضان الصواريخ

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