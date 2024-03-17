نجم المنتخب المغربي يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد

أعلنت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أولى الضحايا في فريق مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الحالي لكرة القدم، حيث بدأ النادي في التخطيط للموسم القادم، مسلطة الضوء على الصفقات المحتملة واللاعبين الذين قد يغادرون "أولد ترافورد" بغض النظر عن مستقبل المدرب، إريك تين هاج.

تقرير الصحيفة كشف أن إدارة مانشستر يونايتد قررت عدم التعاقد الدائم مع سفيان أمرابط، الذي كان يلعب بصفة إعارة من فيورنتينا حتى نهاية الموسم الحالي.

استفاد النادي من خدمات أمرابط بعد أدائه المميز مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، وقد دفع 10 ملايين يورو مقابل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء اللاعب المغربي لم يكن متسقًا خلال 22 مباراة خاضها هذا الموسم، خاصة بعد عدم مشاركته أساسيًا في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر الماضي، مما يعزز التوقعات بعودته إلى فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقارير، فإن نادي يوفنتوس يظهر اهتمامًا بضم أمرابط في الصيف المقبل، خاصة مع احتمالية رحيل عدة لاعبين بسبب عدم تجديد عقودهم، بما في ذلك أدريان رابيو وويستون ماكيني.

علمًا أن عقد أمرابط مع فيورنتينا ممتد حتى 30 يونيو 2025، وربما تكون الفرصة مواتية للفريق الإيطالي لبيع اللاعب المغربي في الصيف، بهدف تحقيق مكاسب مالية.