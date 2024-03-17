رئيس الموساد ينضم إلى وسطاء قطريين ومصريين وأمريكيين لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار

أفادت رويترز بأن مصدرًا مطلعًا على مفاوضات الهدنة في قطر كشف أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد من المقرر أن ينضم إلى الوفد الذي يحضر المحادثات إلى جانب وسطاء قطريين ومصريين وأمريكيين.

ومؤخراً طرحت حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة، اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار، يتضمن شروطاً لتبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لإجراء مناقشات حول الاقتراح قبل مغادرة الوفد لإجراء المفاوضات.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل الاقتراح، ووصفه بأنه يستند إلى "مطالب غير واقعية".

ومع ذلك، أعرب مسؤول فلسطيني مشارك في عملية الوساطة عن تفاؤله، مشيرا إلى أن حماس قدمت معلومات أكثر تفصيلا بشأن تبادل الأسرى المقترح.

وذكر المسؤول أن "الوسطاء شعروا بإيجابية تجاه اقتراح حماس الجديد"، مضيفا أن "البعض في إسرائيل شعر أن المجموعة حققت بعض التحسن في موقفها السابق، والآن في يد نتنياهو وحده ليقول ما إذا كان الاتفاق وشيكاً".

وتأتي هذه التطورات وسط الجهود المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات بين إسرائيل وحماس، اللتين انخرطتا في صراعات دورية لسنوات.