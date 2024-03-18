عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهام متعددة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي| وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي أقره البرلمان الحالي، أهدافا ومهام متعددة للجهاز؛ من أجل تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال

ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ويقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:

- رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقًا للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.

- وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى على معدلات الأداء.

- الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.

- وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.

قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي النقل البرى أعمال النقل البري البرلمان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

محمد رشوان: القيعي فوجئ برفع قضية من ممدوح عيد ضده

مودرن جاس تحقق إيرادات 2,6 مليار جنيه خلال 2023

كيف تفوز بالعتق من النار في رمضان؟.. أسبابه و4 كلمات تحققه مع الفجر

غلق باب الاشتراك في مشروع علاج "الصحفيين" غدا

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين يقعان بالقرب من اليابان

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

بالذكاء الاصطناعي.. شريهان تثير الجدل بصورها الأخيرة

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ