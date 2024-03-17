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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس وزراء اليونان: يجب الاعتراف بدور مصر في استقرار شرق المتوسط وأوروبا

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

عبّر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن سعادته بوجوده في القاهرة، اليوم، مشددًا على أنّ اليوم هو يوم خاص بشأن العلاقات المصرية الأوروبية وبالنسبة للجميع.

وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، العمل في اليونان من أجل رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأوضح  وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنّ اليوم فارق ولا بد من الاعتراف بالدور المصري العميق فيما يخص الاستقرار والرخاء ليس لمنطقة شرق المتوسط فقط ولكن لأوروبا ككل.

وأشار إلى أنّ الإعلان المشترك الذي سيتم التوقيع عليه اليوم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يضع حجر أساس لتنفيذ الهدف، ويجعل الشراكة الاستراتيجية تتمتع بالعمق الضروري فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالطاقة.

ولفت إلى أنّه يتم العمل على خلق فرص عمل للمصريين من خلال الاستثمار، فيما يتعلق بالطاقة والمشروعات، لتطوير مصادر جديدة في الطاقة المتجددة.

اليونان العلاقات المصرية الاوروبية مصر القاهرة الإخبارية منطقة شرق المتوسط

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