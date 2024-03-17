بلجيكا تعلن تقديم مزيد من الاستثمارات وفرص العمل لـ مصر

قال رئيس وزراء بلجيكا إن بلاده لديها شراكة استراتيجية ومهمة مع مصر وستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء.

وتابع رئيس وزراء بلجيكا مصر تلعب دورا هاما في مكافحة الاتجار في البشر وشبكات التهريب.

الهجرة

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا قائلا: "سندعم مصر في جهودها المحورية للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية".

وأوضح رئيس وزراء بلجيكا أن مصر شريك أساسي في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غـ ـزة.

https://www.youtube.com/live/RsDgUdco0cw?si=AnnL3WCR2fNyso-Z