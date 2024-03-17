هل حاربت الملائكة مع المسلمين في غزة بدر؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن سورة الأنفال.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "اقرأ"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سورة الأنفال نزلت ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون وتوضيح أمر الجهاد في سبيله".

وأضاف أنه في يوم غزوة بدر الكبرى سئل الرسول عن الأنفال، والمقصود بهم هنا المغانم، فالله نفلها المسلمين".

وأوضح أن الله تعالى أنزل النعاس على المجاهدين في سبيل الله تعالى للإراحة البدنية والنفسية، فالنعاس كان للتأمين من الخوف، ونزول المطر لتجميد الأرض من تحت أقدام المسلمين ويشرب الظمآن منه.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه خلال الحروب، حتى أنزل الله الملائكة لتقوي معنويات المؤمنين في أثناء القتال وليس المقاتلة ذاتها.

