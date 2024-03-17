الكبير أوي 8 الحلقة 7.. جزلقوم يقود فريق La Casa De Papel لسرقة البنك

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قيام حزلقوم بتكوين فريق من أبطال المسلسل لسرقة البنك.

وشكل جزلقوم الفريق على طريقة مسلسل La Casa De Papel والشهير بمسلسل البروفيسور واختارا جوني لعمل شخصية ألفارو مورتي بطل العمل.



وشهدت أحداث الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية التى تجمع كلا من حزلقوم ونفادي مع الرهينة داخل البنك وأيضا هجرس مع جوني خارج البنك.

مواعيد عرض الكبير

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية.

أحداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it