جنرال إسرائيلي سابق: تل أبيب خسرت الحرب فعليا أمام حماس

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن تل أبيب خسرت الحرب فعليا أمام حركة "حماس" في قطاع غزة.

ونشر الجنرال سحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أوضح من خلاله أن ما يجري في قطاع غزة وضد لبنان سينفجر في وجوه الإسرائيليين، عاجلا أم آجلا.

وأوضح الجنرال بريك أن القادة الإسرائيليين لا يمكنهم الكذب على كثير من المواطنين لفترة طويلة، كما أنه لا يوجد تفكير استراتيجي أو معالجة للمشاكل الحقيقية لبلاده، بدعوى أن هؤلاء القادة يفضلون العيش في الأوهام، موضحا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة لحرب إقليمية.

أضاف رئيس لجنة الشكاوى السباق بالجيش الإسرائيلي، أنه في حال فشل بلاده في إعادة المحتجزين أحياء من قطاع غزة، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب إسرائيل منذ تأسيس الدولة.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، مساء اليوم الأحد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحيتها إلى مكتب نتنياهو.

ويأتي إجماع الحكومة بعد دعوة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ومنهم من حزب الليكود إلى إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بهدف تقليص النفقات وزيادة تمويل الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأفاد المكتب بأن الوزيرة غيلا غميلئيل وزيرة الاستخبارات سيتم تعيينها وزيرة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا بدلا من الوزير أوفير أكونيس الذي سيتولى منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك.