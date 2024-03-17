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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمنظومة "فيربا".. القوات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فيديو يوضح إسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أطقم منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" التابعة لوحدة من مجموعة القوات التي تغطي حدود الدولة الروسية طائرة هليكوبتر "مي –8" تابعة للقوات الأوكرانية، كانت تحلق في اتجاه قرية كوزينكي فوق مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أحبط جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق المنطقة الحدودية من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه بيلغورود، صدت الضربات النارية والإجراءات المختصة للوحدات الروسية الهجمات وأوقفت جميع محاولات الاختراق إلى الأراضي الحدودية لروسيا من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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