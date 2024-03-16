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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن وولي العهد البحريني يناقشان وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع

صدى البلد

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة يوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ناقشا اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن المسؤولين 'ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل في غزة كجزء من اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن'.

وتعهد بلينكن بدعم الجهود الإقليمية 'لتعزيز الهدوء' خلال شهر رمضان المبارك مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في غزة.

وقال ميلر إن بلينكن وآل خليفة تحدثا أيضًا عن الهجمات التي نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر، وأكد الزعيمان 'التزامهما المشترك بالقانون الدولي وحرية الملاحة'.

ولي العهد البحريني انتوني بلينكن إطلاق النار إسرائيل وحماس

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