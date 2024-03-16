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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو: أنظمة المعلومات لم تتعطل رغم الهجمات المتكررة

انتخابات روسية
انتخابات روسية

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات بمدينة موسكو أولغا كيريلوفا، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمدينة لم تتعطل، على الرغم من الهجمات السيبرانية المتواصلة التي تتعرض لها أنظمة المعلومات.


وقالت كيريلوفا إن "جميع المعدات والأجهزة في مقارنا تعمل جيدًا، وعلى الرغم من الهجمات المتواصلة على أنظمة المعلومات لم تكن هناك أي أعطال".


أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني بلغت 57.11% حتى الساعة 20:19 بتوقيت موسكو


وأفادت لجنة الانتخابات أنه حتى الساعة 20.19 بتوقيت موسكو بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني 57.11%.


وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 50.02% حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو.

وذكرت اللجنة، في بيان، "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01% حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.


ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
 

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