عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر: إلغاء اتفاق عسكري مع أمريكا كان يسمح بتواجد قوات ومدنيين على أراضينا

النيجر
النيجر

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، إن المجلس ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد عسكريين أمريكيين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع على أراضي البلاد.

ويعود اتفاق التعاون العسكري بين النيجر والولايات المتحدة إلى العام 2012، وذلك غداة قيام مسؤولين أميركيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال أمادو عبر الرحمن المتحدث باسم الحكومة النيجرية في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني إن «حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر».

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال قائد القوات المسلحة في النيجر موسى سالاو بارمو بعد اجتماع مع نظيريه من بوركينا فاسو ومالي إن الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية اتفقت على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في أراضيها.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الشهر الماضي، إنها سترفع العقوبات الصارمة عن النيجر بينما يسعى التكتل إلى استراتيجية جديدة لإقناع ثلاث دول تحكمها المجالس العسكرية بإعادة النظر في انسحابها من المجموعة.

وكانت دول إيكواس قد أغلقت حدودها مع النيجر وفرضت تدابير صارمة عليها العام الماضي بعدما احتجز جنود الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا حكومة انتقالية.

الكولونيل أمادو عبد الرحمن النيجر الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

تحذير من الأرصاد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للأتربة في الساعات المقبلة

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

الكهرباء كانت مفصولة.. مفاجآت جديدة عن حريق استوديو الأهرام

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

موضوعات متعلقة

المشتبه به في حادث إطلاق النار ببنسلفانيا أنهى حياة زوجة أبيه وشقيقته

بلينكن وولي العهد البحريني يناقشان وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع

رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو: أنظمة المعلومات لم تتعطل رغم الهجمات المتكررة

روسيا ترفع دعاوى جنائية ضد متظاهرين صبوا الصبغة في صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية

الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. وارتفاع نسب المشاركة إلى 57%

دراسة: أوروبا تضاعف وارداتها .. وفرنسا تتفوق على روسيا فى تصدير السلاح

روسيا : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 55.10%

ألمانيا والولايات المتحدة والأردن تسقط مساعدات جوية إلى غزة

ترشيحاتنا

اخبار مصر| خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا... تضامن سريع مع متضرري حريق استوديو الأهرام

سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: أوروبا تثق في اقتصادنا بشكل كبير

أشكر محمد أبو العينين.. أحمد موسى: تجاوزنا 7200 ساعة هواء في «على مسئوليتي»

ملتقى الأزهر «قضايا إسلامية» يبين أثر سماحة الإسلام في انتشاره

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: إعلان رئيسة المفوضية عن حزمة مالية كبيرة لاقتصادنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ