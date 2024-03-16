روسيا ترفع دعاوى جنائية ضد متظاهرين صبوا الصبغة في صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية

رفعت روسيا ما لا يقل عن 15 قضية جنائية بعد أن قام أشخاص بصب الصبغة في صناديق الاقتراع، أو إشعال الحرائق، أو إلقاء زجاجات المولوتوف، بينما شابت أعمال العصيان المدني الصغيرة الانتخابات الرئاسية.

وأصبحت المعارضة محظورة فعليًا في روسيا منذ أن شنت غزوها لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.

في المجمل، تم استهداف 29 مركز اقتراع في 20 منطقة في روسيا من قبل 'أشخاص ضيقي الأفق'، حسبما قالت رئيسة اللجنة الانتخابية، إيلا بامفيلوفا، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية 'تاس'.

وأضافت بامفيلوفا أنه تم تسجيل ثماني محاولات إحراق متعمد خلال الانتخابات، وتعرض 214 صندوق اقتراع لأضرار لا يمكن إصلاحها.

ويتم رفع القضايا تحت المادة الخاصة بـ “عرقلة عمل اللجان الانتخابية”.

تم الإبلاغ عن عدة حوادث في جميع أنحاء روسيا يوم السبت، بما في ذلك قيام أحد سكان إيفانوفو بإضرام النار في صندوق اقتراع في مركز اقتراع، وفقًا للإدارة الإقليمية.

في يكاترينبرج، تم احتجاز رجل لمدة 15 يومًا بتهمة الشغب لمحاولته صب الطلاء في صندوق الاقتراع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية ريا نوفوستي.

ويأتي ذلك في أعقاب حوادث مماثلة تم التقاطها بالكاميرات في اليوم الافتتاحي للتصويت الذي استمر ثلاثة أيام، ومن شبه المؤكد أنها ستعمل على تمديد قبضة فلاديمير بوتين الطويلة على السلطة.

أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة من مركز اقتراع في موسكو امرأة شابة تصب ما يبدو أنه صبغة خضراء في صندوق اقتراع. وذكرت وكالة ريا نوفوستي أنه تم اعتقالها على الفور.

وفي سان بطرسبرج، مسقط رأس بوتين، ألقت امرأة زجاجة مولوتوف على لافتة مركز اقتراع في منطقة موسكوفسكي، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية. وقال المسؤولون إنه تم إخماد الحريق بسرعة ولم تقع إصابات.

افتتحت مراكز الاقتراع يوم الجمعة عبر المناطق الزمنية الـ11 في روسيا. ومع وفاة أغلب مرشحي المعارضة، أو سجنهم، أو نفيهم، أو منعهم من الترشح، أو مجرد شخصيات رمزية، فمن المتوقع أن يحقق بوتين النصر، ويمدد حكمه حتى عام 2030 على الأقل.

وبلغت نسبة المشاركة في اليوم الثاني للتصويت حتى الساعة 12 ظهرا. وبلغت نسبة التصويت بالتوقيت الشرقي 52%، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية في روسيا.

ورغم أن نتيجة الانتخابات ليست موضع شك، فمن المهم بالنسبة للكرملين أن تسير هذه الطقوس بسلاسة مع ظهور قدر ضئيل من المعارضة.

وقالت ألينا بولجاكوفا، رئيسة الغرفة المدنية الروسية، الجمعة، بحسب وكالة ريا نوفوستي: 'بالنظر إلى تزامن الأحداث في مناطق مختلفة، يمكن للمرء أن يفترض وجود استفزاز منظم ومتعمد'.

وفي وقت سابق، وصفت بامفيلوفا المتظاهرين بـ “حثالة” وزعمت دون دليل أن العديد من أولئك الذين سكبوا السائل في صناديق الاقتراع حصلوا على أموال مقابل القيام بذلك.

تزعم الحكومة الروسية في كثير من الأحيان أن أعمال المعارضة السياسية يتم دفع ثمنها مقابل 'الاستفزازات' وليس أعمال الاحتجاج الحقيقية.

وتم استخدام الصبغة الخضراء في الهجمات على الصحفيين وشخصيات المعارضة الروسية، وعلى الأخص ضد ناقد الكرملين الراحل أليكسي نافالني، ألد معارضي بوتين.

وبعد تنظيم احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في عام 2017، تعرض نافالني لرش صبغة خضراء مطهرة في هجوم أدى إلى إتلاف بصره في عينه اليسرى.

توفي نافالني في أحد سجون القطب الشمالي قبل شهر. وقالت خدمة السجون الروسية إنه 'شعر بتوعك بعد المشي' وفقد وعيه، وأرجعت وفاته لاحقًا إلى أسباب طبيعية. ونفى الكرملين أي تورط له في وفاته.

ودعت يوليا نافالنايا، أرملة نافالني، الروس إلى الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية “المزيفة” والخروج بشكل جماعي في اليوم الأخير من التصويت ظهر الأحد لإظهار المعارضة.