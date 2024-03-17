وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن يطلب من نتنياهو توسيع صلاحياته

افادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن سيطلب اليوم من مجلس الحرب تفويضا لتوسيع صلاحياته في المحادثات.

ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي الشهر الماضي على إرسال وفد إلى باريس للمشاركة في مفاوضات تجري مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق محتمل لهدنة في غزة وصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

وفشلت آخر محادثات بشأن وقف إطلاق النار، عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحًا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر تنتهي بانسحاب إسرائيلي، ووصف نتنياهو المقترح بأنّه محض "وهم".