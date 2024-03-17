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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

13 مليار دولار.. إيران تشهد توقيع أضخم العقود النفطية منذ 10 سنوات

النفط الايراني
النفط الايراني

وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، عقودا بقيمة 13 مليار دولار، ما يمثل أكبر عقود النفط في البلاد منذ عقد من الزمان.

ووقعت الشركة العقود مع شركات محلية لتطوير مشاريع المنبع في 6 حقول نفطية، هي أزاديجان، وآزار 2، وسومار، وسمان، وديلافاران، ومسجد سليمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وبموجب العقود، سيزيد إنتاج النفط في تلك الحقول بمقدار 400 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 620 ألف برميل يوميا، وهو ما سيدر 15 مليار دولار سنويا، حسبما قال المدير الإداري لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاسته، خلال حفل التوقيع، أمس السبت.
 

وأضاف أن المشاريع ستخلق 66 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وحضر حفل التوقيع، وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، ومحمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني.

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