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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 7.. حبس سنية الخشاب وخناقة بينها والسجينات

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل ب 100 راجل الحلقة 7 تطور جدبد فى الأحداث حيث اتهام غالية “سمية الخشاب” مهران أنه السبب في وفاة والده ليخبرها أن ما يريد منها أخذه “فيديو القتل” وأن والدها كان متوفى قبل أن يدخل المستشفى لتطلب منه أن تأخذ والدها وتخرج من المستشفى، يذهب ميشو لمقابلة مهران ويطلب منه الأخير أن يضع الأموال المزيفة وماكينة طباعة الأموال في منزل غالية.

ويتعرض منزل غالية للتفتيش من جانب الشرطة وتجد الأموال المزيفة بعدما وضعها ميشو، لتقوم الشرطة بالقبض عليها، ويذهب ميشو ليخبر مهران أنه وضع الأموال في منزل غالية مثلما أمره ليعطيه مهران مال ويطلب من مساعده راضي أن يفتح لـ ميشو محل قطع غيار لأن الشحنة القادمة ستدخل باسم ميشو.

ويحاول  عبد الله “محمود عبد المغنى” ان يخفف على غالؤة بعد حبسها ويذهب لها الحجز ويخبرها أنه سيوكل لها محامي وسيذهب لمهران لكنها تطلب منه أن يبتعد عن مهران، يخبر ميشو زوجته سونة عن مهران والأموال الذي أعطاها له مقابل ما فعل بشقيقته غالية وتطلب منه سونة أن يكتب المحل الذي سيعطيه له مهران باسمها وأنه اذا رفض ستقوم بإبلاغ الشرطة وتخبرهم عن ما فعله بـ غالية ليوافق ميشو.

يترجى عبد الله مهران أن يخرج غالية من الحجز مقابل أن يعمل عنده ولكن يطرده مهران ويهدده أن يبتعد عن طريقه وإلا قام بقتل ابنه، تتشاجر إحدى السجينات مع غالية وتحاول قتلها. 

سمية الخشاب محمود عبد المغني مسلسل بـ 100 راجل الفنانة سمية الخشاب اعمال سمية الخشاب

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