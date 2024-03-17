"النيل للطيران" تقيم حفل إفطار للعاملين بقطاعي الطيران والسياحة| صور

أقامت شركه النيل للطيران حفل إفطارها السنوي، اليوم الاحد، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطه الطيران المدني والمهندس يحي زكريا رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران واللواء طيار احمد منصور رئيس الشركه المصريه للمطارات ورؤساء شركات الطيران الخاصه العامله بمصر وعدد من قيادات الوزاره ومسئولي شركات السياحه وانظمه الحجز ولفيف من الشخصيات العامه ورجال الصحافه والإعلام.

أعربت خلود العميان نائب رئيس مجلس اداره النيل للطيران، عن سعادتها بهذا التجمع الذي يجمع عدد من شركات الطيران الخاصة وقيادات وزارة الطيران المدني، مشيدة بمنظومه الطيران المدني المصري بقياده الفريق محمد عباس حلمي والجهد المبذول من تطوير وتوسعه للمطارات وتزويدها باحدث الاجهزه العالميه من اجل انتظام الحركه الجويه وزياده الطاقه الاستيعابية للمطارات المصريه.

واكدت العميان بان قطاع الطيران المدني المصري يشهد نموا في اعداد المسافرين عبر المطارات المصريه، وقدمت الشكر للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني علي دعوته لمسئولي شركات الطيران الخآصه والجلوس علي منضده واحده لمناقشه وحل مشاكل القطاع من اجل جلب مزيد من الركاب والأفواج السياحيه لمصر.

ووجهت نائب رئيس مجلس اداره النيل للطيران، رسالة لوسائل الإعلام والصحافة، مؤكده علي اهميه الصحافه والاعلام بقطاع الطيران كشريك استراتيجي لابراز الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني.

وفي كلمته أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران علي عمق العلاقات بين شركات الطيران الخآصه والوزاره وقدم الشكر لشركه النيل للطيران حيث جمعت مسئولي شركات الطيران والسياحه علي افطار رمضاني، مؤكدا ان اتحاد شركات الطيران والعمل كشبكه واحده يصب في مصلحه قطاع الطيران.

واكد بان السوق المصري سوق واعد ويستوعب حركه الطيران من والي مصر.