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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن أفضل اجهزة الكمبيوتر المحمولة "اللابتوب" للألعاب من علامة أسوس، فيمكنك الاختيار من طرزًا متعددة لهواة ألعاب الفيديو والتي تمتاز بالمتانة، وقوة الأداء والشاشات التي تدعم في الوقت نفسه معدلات تحديث عالية، وذلك بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل؛ مما يسمح بالاستمتاع بجلسات من اللعب الطويلة.إليك  مواصفات لبعضٍ من أفضل اجهزة الكمبيوتر المحمولة وفقا لموقع .digitaltrends  :


1- جهاز Asus ROG Zephyrus G14:

 

يمتاز بالتصميم الأنيق،  ويضم شاشة OLED. ويمتاز بخفة وزنه، ويعمل بمعالج (AMD Ryzen 9 8945HS) ويضم ويأتي الجهاز بوحدة لمعالجة الرسومات من نوع (LPDDR5X – GeForce RTX 4070)، بجانب قرص تخزين من نوع SSD وذلك بسعة قدرها واحد تيرابايت، وبذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وهو من أفضل اجهزة الكمبيوتر المحمولة وذلك لهواة اللعب بألعاب الفيديو أما عن سعره فيقدر بحوالي 2000 دولار.

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2-  جهاز Asus ROG Flow X13 (2023):

 

يعد جهاز Asus ROG Flow X13 (2023) من أكثر  اجهزة الكمبيوتر المحمولة  المصممة للألعاب نحافة وخفة في الوزن؛ ويبلغ وزنه حوالي 1.30 كيلوجرام فقط، وهو يعد من الأجهزة التي تتمتع بمتانة

يضم الجهاز شاشة تعمل باللمس وذلك بمقاس حوالي 13.4 بوصة وويدعم الجهاز "تقنية Dolby Vision و  HDR و G-Sync من Nvidia  وكلاهما من التقنيات التي تعزز تجارب اللعب.

يعد الجهاز مزود بمعالج Flow X13 بمعالج (AMD Ryzen 9 7940HS)، ويأتي مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Nvidia RTX 4050) أو (Nvidia RTX 4060) أو (Nvidia RTX 4070)، كما يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيحابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 2 تيرابايت، ويمكن لهذا الحاسوب أن يقدم أداءً قويًا وذلك  أثناء اللعب بألعاب الفيديو المختلفة، وفي أثناء أداء مهام العمل والإنتاجية ويُباع الحاسوب  بسعر قدره 2589 دولارًا.

أفضل اجهزة الكمبيوتر المحمولة عمر البطارية الطويل أجهزة الكمبيوتر المحمولة شاشة OLED معالجة الرسومات

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