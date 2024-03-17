عالم أزهري: لو لم تستطع حفظ القرآن الكريم افعل هذا الأمر

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن أي إنسان غير قادر على حفظ القرآن الكريم، عليه أن يستفيد من مواهبه فى انتشار القرآن الكريم، موضحا: "لو صوتك جميل اقرأ القرآن الكريم بهذا الصوت العذب، لو خطك جميل اكتب القرآن الكريم".



وأوضح العالم الأزهري: "لو عندك كلكة الكتابة والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة أملا الإنترنت بآيات القرآن الكريم، بأصوات القراء المصريين والعالميين".

وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم كام يشجع المواهب فى حفظ القرآن الكريم، وسيدنا النبى لما سمع أبو موسى الأشعرى، توقف أثناء سماعه وشجعه وقال له أنت أتيت مزمار من مزامير داود".