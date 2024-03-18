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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد سامي يعلق على مشهد مؤثر لمي عمر بـ"نعمة الأفوكاتو"

صدى البلد

شارك المخرج محمد سامي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق على مشهد مؤثر لزوجته الفنانة مي عمر، بمسلسل “نعمة الافوكاتو” وكتب: “كسرة النفس”. 

وعرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024. 

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تظهر نعمة (مي عمر) لوالدها سعيد أبو علب (كمال أبو رية) وتخبره أنها لازالت على قيد الحياة، ثم تخبر باقي المقربين منها. 

تظهر نعمة أيضا لـ ضرتها سارة (أروى جودة) من بعيد فتخبر الأخيرة زوجها صلاح (أحمد زاهر) فيقول لها إنها أوهام لأنهما دفنا نعمة سويا، ثم يذهب ضابط التحقيقات إلى منزل سارة ويحصل على تفريغات كاميرا مراقبة مجاورة للمنزل بعد أن علم أن كاميرا المراقبة الخاصة بمنزل سارة معطلة. 

يقزم صلاح بإجبار محمد مساعد نعمة على الانتحار ويهدده بوالدته وبالفعل ينفذ محمد الطلب ويترك جواب بخط يده مكتوب بأنه انتحر، وتذهب نعمة إلى منزل محمد وتعلم بوفاته فتشك في زوجها صلاح، لأن محمد هو شاهد على واقعة محاولة قتل نعمة. 

تذهب نعمة إلى رجل الأعمال ياسين الألفي (عماد زيادة) بعدما تأكدت من شهامته ووقوفه معها وحزنه على ما جرى لها، ويخبرها ياسين بأنه مستعد لمساعدتها في الانتقام من صلاح وسارة. 

يجد الضابط الفيديو لـ سارة وصلاح وهما يضعان نعمة ملفوفة في سجادة داخل السيارة فيأمر باستجوابهما، فتنهار سارة وتقول أن صلاح هو من قتل نعمة ويكذبها الأخير، بينما تظهر نعمة وتقول أنها محامية عنهما وتختتم أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو. 

 

 

المخرج محمد سامي الماراثون الدرامي الرمضاني الفنانة مى عمر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك مسلسل نعمة الافوكاتو محمد سامى

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