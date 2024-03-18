ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسلات رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

الحلقة السابعة لمسلسل «الكبير أوي» الجزء الثامن شهدت دخول حزلئوم ومربوحة ونفادي وهجرس وطباظا والعتره، البنك على طريقة المسلسل الأسباني La Casa De Papel، وكان يراقبهم من الخارج جوني وهدرس، وبعد دخولهم البنك وجدوا الدكتور ربيع يسحب أمواله لأن طباظا قال له عن الخطة، وطلب جوني من حزلئوم والعصابة الانتشار في البنك وعد الرهائن والبحث عن الموظف المسؤول عن البنك.

في الحلقة السابعة من مسلسل «بابا جه» للفنان أكرم حسني، شارك في أحداث الحلقة الفنان كريم فهمي وظهر كضيف شرف من بين عملاء شركة «بابا جه» التي يعمل بها هشام، ويلعب «فهمي» دور رجل أعمال ثري ويطلب أب بديل يسافر مع ابنته في رحلة لمدة 3 أيام بمقابل مادي مغري.

وشهدت أحداث مسلسل «عتبات البهجة» الحلقة السابعة، قيام عمر «خالد شباط» بترك المنزل والبقاء مع صديقه أسامة «أحمد كمال أبو راية»، وفي نفس الوقت يتولى بهجت إدارة السنتر، وأثناء وجوده هناك يأتي له مصطفى لكي يخبره بأن إحدى السيدات تقدم شكوى بسبب قيام طالب بإرسال صور غير لائقة على تليفون ابنتها.