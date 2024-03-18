وزيرة التضامن تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: أميمة طلعت على السيسي الأولي على محافظة المنوفية، وإلهام عبد الحميد عبد الحميد الأولي على محافظة الغربية، ونجلاء مستجير أحمد الأولي على محافظة بورسعيد، و نجاح محمود صابر الأولي على محافظة الجيزة، وعبير عباس محمد محمود الأولي على محافظة الإسماعيلية، وعرب حسن على عاشور الأولي على محافظة البحيرة، وفاطمة جابر بدوي حسين الأولي على محافظة بني سويف.

وجاءت فاطمة السيد منصور محمد الأولي على محافظة السويس، وأم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأولي على محافظة الوادي الجديد، وصباح صالح سليمان حسن الأولي على محافظة شمال سيناء، وعزة مجاهد السيد فريخة الأولي على محافظة دمياط، و جده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولي على محافظة المنيا، ومرثا إبراهيم عوض جرجس الأولي على محافظة الأقصر، و عايدة سعيد أبادير روفائيل الأولي على محافظة القاهرة، وابتسام حمدي أحمد عبد العزيز الأولي على محافظة البحر الأحمر، ومسعدة محمد محمد هنيدي الأولي على محافظة الإسكندرية، ومنى محمد على خليفة الأولي على محافظة أسيوط، وزينب عبد القادر عبد العال الأولي على محافظة الفيوم.

كما جاءت روجينا فوزي بهادر نور الأولي على محافظة سوهاج، و مريم وهيب يعقوب عطاالله الأولي على محافظة قنا، و وهيبة أحمد حليم عبد اللطيف الأولي على محافظة جنوب سيناء، و عزة عبد الفتاح عبد الستار سلامة الأولي على محافظة الشرقية، ووفاء عواد عبد العزيز حمزة الأولي على محافظة القليوبية، و هدى أحمد عبدالله أحمد الأولي على محافظة أسوان.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة علي مستوى الجمهورية عن عام 2024، وهي شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، أما الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما فيما يتعلق بالأم البديلة، فجاءت فرح حسين عبد القادر عمر من محافظة الجيزة الأولي على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولي على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبد الحميد حسنين أمًا مثالية لشهيد من الشرطة.

كما سيتم تكريم أمل على حسن محمد من محافظة أسيوط لتميزها كأم في مبادرة" لا أمية مع تكافل"، ومرفت توفيق غانم خالد من محافظة المنوفية لتميزها كأم " رائدة اجتماعية".

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 بلغ 694 متقدمة،لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 412 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشروط الخاصة باختيار المُكَّرمين جاءت وفقا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافلة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد .