الاتحاد الأوروبي: بوتين نجح في روسيا بالقمع والترهيب

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن إعادة انتخاب فلاديمير بوتين في روسيا استندت إلى القمع والترهيب.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الظروف والشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية لم تتوفر في روسيا".

وأضافت أن "فرنسا تحيي شجاعة العديد من المواطنين الروس الذين أظهروا سلميا معارضتهم للانتخابات"، مستنكرة إجراء الانتخابات الروسية في أوسيتيا الجنوبية ومولودفا وأوكرانيا.

وحصل الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.