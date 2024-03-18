بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وأندية الليونز لتنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

رحمي يدشن أكبر مشروع للكشف وعلاج امراض العيون لطلبة المدارس الابتدائية بالغربية

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم ، برتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف على نظر 200 الف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم و الصحة ،بهدف تحسين صحة الابصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وادائهم الاكاديمي .

جاء ذلك بحضور النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ ،وفد رفيع المستوى من مؤسسة الليونز العالمية المهندس حاتم عبد الخالق حاكم المنطقة 352 مصر ، المهندس محمد بدير الحاكم المباشر ، الدكتور عرفة قيقة رئيس الإقليم ومدير المشروع بمؤسسة الليونز العالمية .

وأكد محافظ الغربية أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن المبادرة ستقوم بفحص عيون الطلاب بالمدارس من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وستضم القوافل فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية.

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