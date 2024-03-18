الأهلي يواجه ورطة.. تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد علي معلول

يسعي النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية لحل أزمة تجديد عقد اللاعب التونسي علي معلول ، خاصة في ظل انتهاء عقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وعلم صدي البلد، أن علي معلول رفض عرض الأهلي لتجديد عقده لموسم واحد بالمقابل المادي الذي عرضه النادي، أو لمدة موسمين مع قبوله تخفيض راتبه،

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة تخطيط الكرة والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يجرون اجتماعاً لحسم ملف علي معلول، بعد أن أصبح الفريق في ورطة لعدم تدعيم الجبهة اليسري.

وأضاف، أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضا أخيرا للاعب يتمثل في التجديد بنفس الراتب الحالي الذي يتجاوز المليون دولار في الموسم مع الحصول علي ربع قيمة العقد بالجنية المصري.