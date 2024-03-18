ضربات باكستانية داخل أفغانستان.. وطالبان تستدعي القائم بأعمال إسلام آباد

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الباكستانية قصفت مخابئ لمسلحين داخل أفغانستان تابعة لحركة طالبان الباكستانية، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال.

وتصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس 2021.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إنه "في حوالي الساعة الثالثة صباحا، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنيين" في إقليمي خوست وباكتيكا بجنوب شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان.

وأضاف مجاهد أن الضربات استهدفت منطقة بارمال في بكتيكا ومنطقة سيبري في خوست، لافتًا إلى أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال قتلوا في باكتيكا وامرأتين في خوست.

وعلى إثره قررت وزارة الخارجية في حكومة طالبان استدعاء القائم بأعمال سفارة باكستان.

من جانبها علقت وزارة الخارجية الباكستانية على العملية، قائلة إنه تم تنفيذها داخل أفغانستان وفق معلومات استخباراتية.

وأضافت الخارجية الباكستانية أن المسلحين استخدموا بما فيهم حركة "طالبان باكستان" الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد البلاد، وتم استهداف حركة طالبان باكستان بشكل رئيسي.