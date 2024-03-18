عضو مجلس الزمالك ينتقد حتحوت.. والأخير: الأولى ترد على ناشئ الفريق

علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على مداخلة ناشئ الزمالك مع الإعلامي هاني حتحوت.

وكتب أدهم من خلال حسابه الشخصي اكس: "مداخلة مع لاعب ناشئ استغني عنه النادي في يناير ٢٠٢٣ اشتكي فيها من سوء معاملة من كان مسئولا عن فريق الكرة في ولاية فيريرا

‏الإعلامي: مين حسين السيد؟

‏أما الجهل باسم المسئول عن فريق الكرة في ولاية فيريرا !

‏أو محاولة استدراج شخص لم يكن في المشهد لغرض ما

‏موضوعية غائبة ومهنية متواضعة.

وليرد عليه حتحوت: “قلنا إنه أمير مرتضى منصور بعد ما أغلقنا المداخلة.. الأولى أن ترد على الناشئ بدفع مستحقاته كواجب من واجباتك”.