انفجرت أنبوبة الغاز.. إصابة شخص وابنته في انهيار منزل بالدقهلية

أصيب شخص وابنته إثر انهيار منزل بسبب وقوع انفجار بسبب أسطوانة غاز بقرية دميرة بمركز طلخا محافظة الدقهلية وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة وإخماده فيما تم نقل مصابين إلى مستشفى المنصورة العام.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار كبير داخل منزل بقرية دميرة حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا والفحص تبين وقوع انفجار داخل منزل عائلة أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى إصابة رجل ونجلته.

و تبين أن الانفجار وقع إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطبخ بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وجرى السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.