تركيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شركة ميتا.. تفاصيل

فرضت هيئة المنافسة التركية إجراء مؤقتا على شركة “Meta” ميتا يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستجرام وثريدز.

وبحسب وكالة رويترز فإن السلطات التركية تحقق في الوقت نفسه في احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.

قالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائما حتى يتم اتخاذ قرار نهائي، لأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن "تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه" في السوق.

وفي شهر ديسمبر الماضي بدأت الهيئة تحقيقا مع شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، وفتحت علامة تبويب جديدة بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها إنستجرام وثريدز.

وكانت غرمت السلطات التركية شركة ميتا 4.8 مليون ليرة أي حوالي 148 ألف دولار كجزء من تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.

أضافت أن الإخطار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات الشركة فيسبوك وإنستجرام وواتساب لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافا بما فيه الكفاية.