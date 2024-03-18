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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يُحدث ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

إيلون ماسك يُحدث
إيلون ماسك يُحدث ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي

في خطوة جريئة، يبدو أنها ستقلب أسواق الذكاء الاصطناعي، اتخذ الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك قراره بمشاركة المصدر الخاص بروبوت الدردشة Grok المملوك له، والذي يعد منافسًا قويًا لـ ChatGPT. 

وشارك إيلون ماسك، الرمز الذي يُشغل برنامج الدردشة الآلي الخاص بشركته الجديدة للذكاء الاصطناعي والمسمى Grok، وهي أحدث خطوة في منافسته المستمرة مع شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT ورئيسها التنفيذي سام ألتمان. 

وجعلت شركة xAI المملوكة لـ ماسك من Grok-1 نموذجًا مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي مع إصداره على موقعها على الإنترنت أمس.

ورفع ماسك في أواخر الشهر الماضي دعوى قضائية ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، زاعمًا أن الشراكة التي أقامتها الشركة المصنعة لـ ChatGPT والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع مايكروسوفت تخون التزامها التأسيسي بإفادة البشرية على حساب الربح.

وتدعي الدعوى القضائية خرق العقد، وخرق الواجب الائتماني، والممارسات التجارية غير العادلة، كما طالب ماسك إصدار أمر لشركة OpenAI بفتح أبحاثها وتقنياتها أمام الجمهور.

وقد ساعد ماسك، في تأسيس شركة OpenAI منذ ما يقرب من عقد من الزمن كثقل موازن لهيمنة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن OpenAI، التي كانت مطالبة أيضًا بجعل تقنيتها "متاحة مجانًا" للجمهور، أصبحت مغلقة المصدر وحوّلت التركيز إلى تعظيم أرباح مايكروسوفت ، كما زعم ماسك في الدعوى المرفوعة أواخر الشهر الماضي. 

 

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي روبوت الدردشة Grok ChatGPT أسواق الذكاء الاصطناعي شركة OpenAI

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