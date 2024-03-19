جامعة عالمية تقدم دورات مجانية لتعلم الذكاء الاصطناعي والبرمجة.. تفاصيل

أعلنت جامعة هارفارد وهي واحدة من أرقى الجامعات على مستوى العالم عن تقديمها لمجموعة استثنائية من الدورات المجانية يمكنها مساعدتك على تحويل مسار حياتك ومهنتك وذلك خلال عام 2024.

وأشارت الجامعة وفقا لموقع “yourstory ” أنها ستقدم مجموعة من الدورات التعليمية تغطي كافة المجالات الحيوية مثل القيادة، والذكاء الاصطناعي وتعد تلك الدورات كالتالي:

Intro to AI with Python

يقدم هذا الكورس المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي وذلك مع التركيز على استخدام لغة البرمجة Python و سيغطي الكورس أيضًا مبادىء التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية

Foundational Leadership Principles

يهدف الكورس إلى تعزيز المهارات القيادة و المبادئ الأساسية للقيادة وتقديم نهج شامل لكيفية تطوير الذات والقيام باتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.



Build Your Personal Resilience

يقدم الكورس مفهوم الصمود والمرونة الشخصية وأهميتها في مواجهة التحديات الحياتية. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير المرونة الذاتية من خلال بعض التقنيات العملية تساعد في التعامل مع بعض الضغوط والمواقف الصعبة بفعالية أكبر.

Negotiate Your Salary

يوفر هذا الكورس مجموعة من الإرشادات خطوة بخطوة حول وذلك حول كيفية التفاوض بنجاح على الراتب وبعض المزايا الوظيفية.

على الجانب الآخر يتعلم المشاركون عدة أساليب وتقنيات للتفاوض والتي يمكنهم تطبيقها للقيام بتحقيق أفضل النتائج و والمحادثات المتعلقة بالتوظيف