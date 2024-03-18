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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 8 .. محاولة قتل سمية الخشاب فى السجن

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل ب 100 راجل الحلقة 8 تطور جديد فى الأحداث حيث تدخل غالية "سمية الخشاب" فى شجار مع إحدى السجينات التى تحاول قتلها، ولكن تستطيع غالية التغلب عليها وتقوم بضربها، يطلب المعلم بدر من عبد الله أن يأخذ المال من عباس لكي يخرج غالية من الحجز ليخبره عبد الله أنه سيفكر في الأمر.

تخبر إحدى السجينات غالية أن من أرسلها هو مهران ويجب عليها أن لا تتحدث أمام النيابة ولا تأتي باسم مهران وإلا أنهم سيؤذون عائلتها لتوافق غالية أن تصمت مقابل أن تحمي عائلتها.

تتقابل غالية مع «مشيقة» في السجن، وذلك بعد أن تشاجرت إحدى السجينات مع غالية وقامت بسكب الشاي في طعام غالية لترمي الأخيرة علبة الطعام عليها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

100 راجل سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل محمود عبدالمغني محمود حمدان محمد القس

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