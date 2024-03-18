سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي سينفذ 95% مما تستخدمه وكالات التسويق دون تكلفة

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المُطورة لروبوت الدردشة ChatGPT، إن 95% مما تستخدمه وكالات التسويق، وواضعوا الاستراتيجيات والمهنيين المبدعين سيتم التعامل معه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تكلفة تقريبًا.

وأكد ألتمان أن الذكاء العام الاصطناعي "AGI" سيغير التسويق بشكل كبير، حيث يتم تنفيذ 95٪ من المهام حاليًا بواسطة وكالات التسويق بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال إيلون ماسك، رجل الأعمال ومؤسس SpaceX إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري الفردي بحلول العام المقبل وكل البشر مجتمعين بحلول عام 2029.

وتتوافق معظم آراء قادة صناعة التكنولوجيا مع سام ألتمان حيث يتوقع الكثير منهم أن الذكاء الاصطناعي سيكون بإمكانه تغيير شكل ومستقبل الأعمال خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبالرغم من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث ثورة في التسويق، إلا أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بخصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية الملكية الفكرية والأصالة والالتزام بمعايير العلامة التجارية واحتمال فقدان الوظائف.