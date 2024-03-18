مسلسل المعلم الحلقة 8 .. سرقة شنطة أموال مصطفى شعبان

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان ، العديد من الأحداث .

تعرض والد دهب لأزمه صحية ، حيث تفاجأ بعدها بخروج ابنه من المصحة ليقوم ابنه بسرقه المشغولات الذهبية لاخته.

في الوقت الذي تعرض مصطفى شعبان للسرقة من قبل رجال منذر رياحنة حيث تم سرقة شنطة الاموال .

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.