اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في تنظيم الجبهة الإسلامية

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

كانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد أمرت بإحالة أوراق القضية التي تحمل رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، والتمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.