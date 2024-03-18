عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الصديقات الحلقة 8.. فاطمة تنتقم للفتاة من حبيبها الجزار

مسلسل الصديقات
مسلسل الصديقات

ظهر عادل في ملخص الحلقة 8 مسلسل الصديقات يحاول التقرب من زوجته وأولاده بعد خيانته لها وزواجه عليها، لكنها ترفض وتتركه في المكان.

وحرصت فاطمة على الانتقام للفتاة من حبيبها الجزار الذي يرفض الزواج منها في ملخص الحلقة 8 مسلسل الصديقات، وتضربه في الشارع وتهدده حتى يتزوج من الفتاة.

وعلى الجانب الآخر، تذهب عبير لصديقتها وتعاتبها، لكونها سبب أسى وتعب شخص آخر، وصديقتها تحاول أن تبرأ نفسها.

وينتهي ملخص الحلقة 8 مسلسل الصديقات بسوزان نجم الدين تطلب من صديقتها أن تذهب معها لمقابلة رجل أعمال صديقها يبحث عن عروسة.

مسلسل الصديقات :

تدور أحداث مسلسل الصديقات في إطار اجتماعي معاصر، حيث تتناول حكاية خمس صديقات فى منتصف العمر نشأن في نفس الحيّ وتخرجن من نفس الجامعة لكل منهم شخصيتها الخاصة وحياتها المستقلة، لكن الصداقة تبقى الرابط المتين الذي يجمعهن، ويتناول المسلسل قصص الحب والعلاقات الأسرية من منظور مختلف، مع التركيز على أهمية التواصل والتفاهم بين أفراد العائلة.

وتأتي شخصيات الخمس صديقات الأولى «رنا» طبيبة ناجحة تعاني من ضغوط العمل ومسؤولية تربية أطفالها، والثانية «لُجين» فنانة تشكيلية تواجه صعوبة في إثبات نفسها في عالم الفن، والثالثة «سلمى» وتعمل صحفية طموحة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والرابعة «مَيّ» مهندسة معمارية تواجه التمييز في مجال عملها، والأخيرة «نور» ربة منزل تواجه صعوبة في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية وطموحاتها الشخصية.

مسلسل الصديقات بطولة الفنانة سوزان نجم الدين، فايز قزق، نظلي الرواس، رنا شميس، إمارات رزق، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، صباح الجزائري، صفاء سلطان وفايز قزق ،ترف التقي، روعة السعدي، تيسير إدريس، رامي أحمر، غادة بشور، وائل زيدان، فاتح سلمان، وسيم الشبلي، جودت البيك، سالي احمد، ايليانا سعد، زامل الزامل، من تأليف أحمد السيد وجودت البيك، إخراج محمد زهير رجب.

ندهت عبير على خادمتها راقية، ولكنها لم تستجيب، فنزلت لها في المطبخ وسألتها لماذا خرجت دون إذنها؟، ولماذا لم ترد على الهاتف؟، ووجدتها تبكي، فسألتها عن سبب البكاء، لتخبرها أنه أثناء عودتها اصطدمت بسيارة وتطالبها بالذهاب للمستشفى ولكنها تطمئنها بأنها بخير ولا يستدعي الأمر الذهاب إلى المستشفى، ولم تخبرها عن السبب الحقيقي وهو تعرضها لمحاولة اغتصاب من حبيبها عندما اصطحبها إلى منزله لمشاهدة طلاء جدران منزل الزوجية.

وطلبت ليالي من زوجها اعطائها مبلغ 5 مليون ليرة، لكي تسهر مع أصحابها في حفل عشاء داخل أحد الكازينوهات، بصحبة عبير وصديقاتها لكي تخرجها من الحالة النفسية التي تعيش فيها مؤخرًا.

مسلسل الصديقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

موضوعات متعلقة

خلصت خلاص .. أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته

مسلسل العتاولة الحلقة 8 .. نصار ينقذ ابنه من الحريق ويقوم بعملية سرقة جديدة

الكبير أوي 8 الحلقة 8.. الشرطة تطارد حزلقوم وعصابته بعد اقتحامهم للبنك

عدد من إصابات الاختناقات .. التفاصيل الكاملة لحريق مسلسل جودر

أحمد حلمي لعمرو أديب: أول حب في حياتي كانت خالة واحد صاحبي

أبطال للأذكياء فقط يواصلون التصوير والعرض 15 رمضان

أحمد حلمي يكشف عن أول حب فى حياته مع عمرو أديب

خدت حقن لتقليل الوزن.. صابرين تكشف سر رشاقتها فى مسار إجباري

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأرجنتين بشأن ليونيل ميسي

تقارير: محادثات بين أبل وجوجل من أجل صفقة كبرى للذكاء الاصطناعي

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

غدا.. عدلي القيعي أمام المحكمة والسبب مفاجأة.. التفاصيل الكاملة

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟ رد حاسم من الدكتور علي جمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ