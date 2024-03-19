تقارير: محادثات بين أبل وجوجل من أجل صفقة كبرى للذكاء الاصطناعي

أفادت تقارير بأن شركة أبل تجري محادثات مع شركة جوجل؛ من أجل دمج أداة الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة Gemini في هواتف آيفون.

وصرح أشخاص مطلعين لوكالة “بلومبرج” بأن المفاوضات تدور حول الحصول على ترخيص متعلق باستخدام Gemini لبعض الميزات الجديدة القادمة إلى برامج آيفون هذا العام.

وأضافت المصادر لـ بلومبرج أنه لم يتم تحديد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي أو كيفية تنفيذها.

وقفزت أسهم شركة ألفابت المالكة لـ جوجل بأكثر من 6 % في التعاملات المبكرة في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت أسهم أبل بنسبة 2.5% بعد ورود أنباء عن المحادثات بين الشركتين.

ويمكن للصفقة المحتملة بين الشركتين أن تساعد جوجل على توسيع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأكثر من ملياري جهاز نشط من أجهزة أبل، مما يعزز جهود عملاق البحث للحاق بشركة مايكروسوفت.