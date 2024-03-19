مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9.. أحمد زاهر يخطط للتخلص من مي عمر

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة التاسعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تقوم نعمة (مي عمر) بإخراج زوجها صلاح (أحمد زاهر) وضرتها سارة (أروى جودة) من قسم الشرطة، بعدما ظهرت للضابط وأبلغته أنها على قيد الحياة.

يذهب صلاح مع سارة الى المحامي خالد الأشقر (طارق النهري) للحصول على أموال قضية الوقف، ولكنه يتفاجئ بـ نعمة في المكتب، فتخبر الأول أنها على قيد الحياة.

يقوم صلاح بإخبار سارة أنه لابد من قتل نعمة قبل أن تنتقم منهما، وتذهب نعمة للعيش مع صلاح وسارة في الشقة وتطلب منه نعمة استرداد الـ 8 مليون جنيه أموالها التي أعطتهم له، فيخبرها صلاح أنه اشترى سيارة بمليون، وشقة لوالدته بـ 2 مليون، فتقول له نعمة أن يعطي لها الشقة والسيارة ويحول لها 5 مليون جنيه.

وتأخذ نعمة سيارة صلاح وتذهب إلى شقة حماتها بعدما حصلت على المفتاح من صلاح وتختتم أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.